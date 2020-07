Goeree-Overflakkee blijkt koploper drugsgebruik: meer dan Amsterdam, Barcelona of Milaan

Niet Amsterdam maar het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee is koploper op het gebied van drugsgebruik. Uit resultaten van rioolwateronderzoek blijkt dat in de gemeente gemiddeld 583 milligram drugsresten per dag per 1000 inwoners is gevonden. Dat is bijna vier keer zoveel als in onze hoofdstad, meldt Rijnmond.

De gemeente wordt soms ook het ‘witte eiland’ genoemd, omdat jongeren drugs uit verveling gebruiken en omdat het ‘gezellig’ is. Eerder probeerde GGD al om met vragenlijsten het drugsgebruik onder jongeren in kaart te brengen. Maar toen werd de betrouwbaarheid in twijfel getrokken, omdat jongeren vaker geneigd zijn het gewenste antwoord te geven.

Om objectieve cijfers te hebben is nu voor het eerst rioolwateronderzoek gedaan. Beide onderzoeken zouden zo een beter beeld van de situatie geven.

Meer dan in Barcelona

Het onderzoek richtte zich op de concentraties van meth, speed, MDMA, cocaïne en cannabis in het rioolwater. De hoeveelheden die in het rioolwater van het eiland zijn gevonden, zijn nog veel hoger dan Europese steden als Barcelona of Milaan.

Geen actieplan

Een plan tot actie om het drugsgebruik terug te dringen is er nog niet. De gemeente wil naast voorkomen dat mensen aan drugs beginnen, ook het huidige probleem van het gebruik aanpakken. De gemeente is van mening dat de pijlers preventie, zorg en handhaving hierbij van belang zijn.

De gemeente wil naast een gesprek met betrokken organisaties ook spreken met de bewoners van het eiland. Aan nieuwszender Rijnmond verklaart burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman dat Flakkeenaars zaken liever zelf oplossen dan er over te praten.

Grootenboer-Dubbelman is erg geschrokken van de uitkomst en hoopt zo snel mogelijk het probleem op te lossen: ‘We willen graag het gesprek met iedereen aangaan. Het is een breed maatschappelijk probleem. Niet alleen van de gemeente of het onderwijs. Het zijn onze mensen, de veiligheid van onze mensen is voor ons ontzettend belangrijk.’