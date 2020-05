Het gaat goed met de geredde ooievaartjes: 'Ze passen niet eens meer in één bakje'

Het gaat goed met de vier jonge ooievaartjes in de opvang in Herwijnen. De vier jongen ontsnapten vorige week ternauwernood aan de dood. In De Lutte in Overijssel zakte hun vader plots in elkaar en overleed. Hij kwam terecht op één jong uit het nest, die daardoor stikte en ook overleed. De vier andere jongen werden opgemerkt door een omwonende.

De beestjes hadden hun moeder nog, maar zonder vader ooievaar konden zij niet opgroeien. Ze moesten dus naar Piet van Andel in de opvang in Herwijnen. Hij laat aan Hart van Nederland weten dat het goed met ze gaat. “Ze groeien goed en de poten beginnen al te verkleuren. Het gaat zelfs zó goed, dat ze niet meer bij elkaar in een bakje passen.”

Hartstilstand

Sander Wansing van Vogelwerkgroep Losser vertelde eerder aan Hart van Nederland nog niet te weten waardoor vader ooievaar is overleden. De ooievaar is zowel inwendig als uitwendig grondig onderzocht, maar er is niks geks gevonden. Volgens Sander is het meest waarschijnlijke dat de ooievaar plots een hartstilstand heeft gekregen.

De vier andere jongen waren nog in goede conditie. “Die lagen onder de vleugel van de vader, waardoor ze warm zijn gebleven. Ze hadden ook net eten gehad, dus daardoor konden ze nog een tijdje overleven”, aldus Sander.

Moeder al snel ‘nieuwe vriend’