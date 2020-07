Glazenwassers zijn geschrokken nadat in een besloten Facebook-groep voor vakgenoten foto’s werden gedeeld van het nieuwe huis van rapper Akwasi. “Degene die het bericht plaatste, is uit de groep verwijderd.”

“Dit meen je niet”, dacht een van de beheerders van ‘Glazenwassers United’ toen hij van het omstreden Facebook-bericht hoorde. Dat vertelt hij dinsdagochtend aan Hart van Nederland. “De post heeft mij helaas later bereikt dan het nieuws, anders had ik hier ingegrepen.”

Doodsbedreigingen onder foto’s

Maandag werd duidelijk dat een glazenwasser op Facebook foto’s had gedeeld van het nieuwe huis van de rapper en activist. “Meneertje Akwasi heeft het zo slecht in Nederland, jullie zouden medelijden moeten hebben met hem, maar wel een huisje van 500.000 euro kopen die ik vandaag moet opleveren, dus meer respect graag”, schreef hij erbij.

Lees ook: Glazenwasser publiceert foto’s van koopwoning Akwasi in Facebook-groep

De omstreden actie kon op veel steun rekenen bij leden uit de besloten Facebook-groep, zo bleek. Veel reacties waren racistisch van toon, ook werd Akwasi’s strijd tegen Zwarte Piet erbij gehaald. Maar er zaten ook regelrechte doodsbedreigingen tussen. “Op hangen die man in het openbaar”, viel onder andere te lezen.

‘Absoluut niet achter uitspraken’

De beheerder van de Facebook-groep laat weten geschrokken te zijn van de berichten, die op persoonlijke titel zijn gedaan. “Ik sta ook absoluut niet achter deze uitspraken en keur ze af”, reageert hij. Iedereen is volgens hem vrij om te schrijven wat hij of zij wil, “maar voor zo’n ongelukkige uitspraak is er bij ons geen plaats”.

Toen hij naar de foto’s op zoek ging, waren ze al weggehaald. “Waarschijnlijk heeft diegene die ze had geplaatst ze zelf weggehaald.” Er is maandagavond vervolgens ook nog met de desbetreffende glazenwasser gesproken. “We hebben hem duidelijk gemaakt dat er voor hem geen plaats is in ‘Glazenwassers United’.” Hij is uit de groep gezet.

Lees ook: Akwasi wil aangifte doen na bedreigingen om Zwarte Piet-uitspraak bij Damprotest

De man, die zelf ook glazenwasser is, snapt niet waarom dit soort berichten in ‘Glazenwassers United’ zijn gedeeld. De Facebook-groep bestaat al zes jaar en volgens hem werden er niet eerder zulke opmerkingen gemaakt. “Er wordt vooral na werk over het vak gesproken. Mensen geven elkaar ook tips en tricks.”

‘Er komen vervolgstappen’

Het probleem is volgens hem dat mensen op dat moment denken grappig te zijn. “Maar dat is het natuurlijk niet.” De beheerders gaan dinsdagavond overleggen over wat te doen met de leden die racistisch reageerden op de gedeelde foto’s. “Dat er vervolgstappen komen, mag duidelijk zijn”, verzekert hij.

Omdat er zoveel woedende reacties binnenkwamen, is de besloten Facebook-groep voorlopig op ‘verborgen’ te zetten, legt de beheerder uit. “Wij kregen een regen van aanvragen van boze mensen die spreekwoordelijk met rieken en fakkels achter de glazenwasser aan zaten.”

Lees ook: Aangiften tegen Akwasi na dreigen ‘op gezicht trappen’ Zwarte Piet

Excuses aan Akwasi

Akwasi reageerde aangeslagen en deelde maandag de screenshots op social media. “Ik zou mezelf veilig moeten voelen in mijn eigen huis, maar het pijnigt me om te zien hoe dit nu onmogelijk voor me wordt gemaakt.” De beheerder zegt de rapper een bericht gestuurd te hebben op Instagram “met excuses voor het feit dat mijn pagina hiervoor is misbruikt”.

Het management van Akwasi onthoudt zich tegenover Hart van Nederland van commentaar.