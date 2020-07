De glazenwasser die op Facebook foto’s deelde van het nieuwe huis van rapper Akwasi is op non-actief gesteld door zijn baas. Dat meldt Schoonmaakbedrijf Maarschalkerweerd dinsdag.

Het Culemborgse bedrijf schrijft op Facebook dat er “voorval” heeft plaatsgevonden tussen een van haar medewerkers en Akwasi. “Middels dit bericht willen wij laten weten dat wij ons als bedrijf, van de uitspraken die deze werknemer privé doet, distantiëren”, valt te lezen.

Lees ook: Glazenwasser publiceert foto’s van koopwoning Akwasi in Facebook-groep

Voorlopig op non-actief

Schoonmaakbedrijf Maarschalkerweerd zegt “ontzettend druk” te zijn met het uitzoeken welke vervolgstappen het bedrijf nu “kan én dient” te nemen. De desbetreffende werknemer is tot die tijd op non-actief gesteld, laat zijn werkgever weten.

De glazenwasser zou inmiddels contact hebben gezocht met de rapper en activist. “Wij hebben begrepen dat er inmiddels een excuusbrief is verstuurd”, staat in het Facebook-bericht. Schoonmaakbedrijf Maarschalkerweerd wil verder tegen Hart van Nederland niets kwijt over de kwestie.

Gedeeld in Facebook-groep

Maandag werd duidelijk dat de glazenwasser op Facebook foto’s had gedeeld van het nieuwe huis van Akwasi. “Meneertje Akwasi heeft het zo slecht in Nederland, jullie zouden medelijden moeten hebben met hem, maar wel een huisje van 500.000 euro kopen die ik vandaag moet opleveren, dus meer respect graag”, schreef hij erbij.

Het omstreden bericht werd gedeeld in de besloten Facebook-groep ‘Glazenwassers United’. De gewraakte foto’s waren al snel weer verdwenen, aldus een van de beheerders dinsdag tegen Hart van Nederland. “Waarschijnlijk heeft diegene die ze had geplaatst ze zelf weggehaald.”

Lees ook: Beheerder geschokt na delen van foto’s huis Akwasi in Facebookgroep

Beheerders nemen ‘vervolgstappen’

Hij laat weten geschrokken te zijn van het bericht en de reacties eronder die vaak racistisch van toon waren. De beheerder benadrukt dat de opmerkingen op persoonlijke titel zijn gedaan. “Ik sta ook absoluut niet achter deze uitspraken en keur ze af.”

De desbetreffende glazenwasser is maandag uit de Facebook-groep verwijderd. De beheerder heeft zijn excuses aangeboden aan Akwasi “voor het feit dat mijn pagina hiervoor is misbruikt”. Dinsdagavond wordt er overlegd over “vervolgstappen” tegen de leden die zich racistisch uitlieten op ‘Glazenwassers United’.