Glasscherven vegen na meerdere explosies in Kaatsheuvel: 'Je denkt dat heel je huis instort'

In Kaatsheuvel wordt donderdag de schade opgemaakt na een verwoestende plofkraak op een geldautomaat in het centrum van het dorp. Niet alleen de schade aan het pand van de Rabobank is groot, ook andere panden en woningen in de straat raakten door de harde explosies fors beschadigd.

Omwonenden schrikken vannacht wakker van drie of vier flinke knallen. “Rond kwart voor vier kwam de eerste klap. Die was enorm. Toen 3-4 minuten later de tweede en toen de derde klap ook nog”, vertelt een voorbijganger aan Hart van Nederland. “Het was een soort vuurbal die omhoog schoot, echt onvoorstelbaar.” De man ziet de daders even later op de vlucht slaan. “Ik heb ze zien rijden met zijn drieën op een scooter. Ze zwaaiden met een zaklamp en riepen nog: ‘ja, het is gelukt!'”

Aan de dood ontsnapt

Even verderop in de straat veegt Ahmat de glasscherven aan. Alle ramen van zijn shoarmazaak en de woning erboven zijn door de knallen kapot gesprongen. “Ik was niet thuis, gelukkig. Daar ben ik blij om”, zegt hij. “De rest komt allemaal goed.” De man is doordat hij niet thuis was naar eigen zeggen aan de dood ontsnapt. “Achter die kapotte ramen is mijn slaapkamer.”

Bij een woning tegenover de shoarmazaak, schuin tegenover de getroffen geldautomaat, liggen ook alle ruiten uit de kozijnen. Er woont een gezin met jonge kinderen. “Het was heel hard. De eerste keer waren alle ruiten eruit. Ik hoorde buiten mensen praten en toen heb ik mijn man geroepen”, vertelt de bewoonster.

‘Je denkt dat je huis instort’

Terwijl het stel de politie belt, klinken nog twee harde knallen. “Je denkt dat heel je huis instort.” Hoewel de woning de nodige schade opliep door de explosies, had het allemaal nog veel slechter kunnen aflopen. “Mijn jongste dochter lag boven te slapen. Daar is gelukkig het raam niet gebarsten, anders had ze helemaal onder het glas gezeten”, vertelt de moeder geëmotioneerd.

Eind maart was de geldautomaat ook al doelwit van een plofkraak. Toen werd een afstortkluis met explosieven opgeblazen. Nu het voor de tweede keer raak is, heeft Rabobank besloten de geldautomaat permanent uit de straat te gaan verwijderen. Daar is de vrouw blij mee. “Dit is gewoon een groot risico in een gebied waar mensen wonen”, aldus de bewoonster.