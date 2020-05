Bizar: Jelle (34) speelde gitaar tijdens zijn eigen hersenoperatie

Gitaarspelen terwijl er een tumor uit je hoofd wordt gesneden. Het klinkt bizar, maar Jelle van Tilburg uit Bergen op Zoom heeft een maand geleden zo’n zogenaamde ‘wakkere’ hersenoperatie gehad. Op eigen verzoek.

Jelle had een kwaadaardige hersentumor van zo’n zeven à acht centimeter. “Dat is op dit moment nog niet te genezen”, vertelt Jelle. “Ze kunnen de tumor wel zo goed mogelijk proberen te verwijderen.”

Pink Floyd

De instrumentenbouwer wilde het zelf, deze bijzondere hersenoperatie. Om ervoor te zorgen dat zijn vitale hersenfuncties niet beschadigd raakten én hij nog gewoon muziek kon blijven spelen, speelde Jelle tijdens de operatie onder andere het nummer Wish you were here van Pink Floyd.

Neurochirurg Arnaud Vincent had nog niet eerder meegemaakt dat een patiënt vroeg om zijn gitaar te mogen bespelen tijdens een ingreep. “We hebben hem zoveel mogelijk gitaar laten spelen. Aan de hand daarvan konden wij horen wanneer het iets minder ging. Zodat we precies wisten tot waar we konden opereren.”

Wakkere hersenoperatie

“Het was een unieke, maar geslaagde operatie”, vertelt Jelle. “Gelukkig waren ze zo open-minded om het aan te gaan.” Het Erasmus Medisch Centrum doet al sinds 2003 wakkere hersenoperaties. “Op die manier kan je alle functies beter blijven controleren. Als iemand volledig onder narcose is, is dat een stuk lastiger”, aldus Vincent.

De neurochirurg had er zelf wel lol in. “Ik moet zeggen dat de patiënt zeer goed gitaar speelde. Hij heeft diverse nummers gespeeld en we hebben daar echt van genoten.”

Het gaat inmiddels heel goed met Jelle. Hij is hersteld van zijn operatie en kan alles weer net zo goed doen als voorheen. Gitaarspelen dus ook.