Giftenbox bij kerststal kinderboerderij gestolen tijdens tweede kerstdag

Het giftenboxje dat elk jaar bij de kerststal van kinderboerderij De Wesseler in Enschede staat, is gestolen. Vrijwilliger Job Brommelhaus (76) is ontdaan. “Het is gewoon overdag gebeurd. Op tweede kerstdag verwacht je dat helemaal niet.”

Brommelhaus maakt al 25 jaar een kerststal bij de kinderboerderij, samen met een andere vrijwilliger. En al jaren wordt er geld ingezameld om de kerststal te onderhouden. En nu is het geld weg. Er zijn camerabeelden van de daad. Die houdt hij nog even voor zichzelf, komende week geeft hij ze af aan de politie.

Op de beelden is te zien dat een persoon het boxje met een koevoet van de schuur breekt, vertelt Brommelhaus. Dan komt er een auto aan, waardoor de dader wordt gestoord en wegloopt. Als deze terugkomt, maakt de persoon de klus af en vlucht op een scooter. “De giftenbox was met bouten vastgemaakt aan de schuur, die al driehonderd jaar oud is. Het is een prachtige locatie. De box is compleet met een stuk hout van de schuur nog eraan meegenomen.”

‘Schuur helemaal verbouwd tegen inbraak’

Het opgehaalde geld wordt altijd besteed aan het in stand houden van de kerststal. “En soms breiden we uit. De poppen moeten af en toe worden vervangen. Of we kopen een kerstengeltje.” De opbrengst is tijdens kerst het grootst. Meestal zit er tussen de 200 en 400 euro in het giftenboxje.

Omdat er al eens eerder is ingebroken, heeft Brommelhaus een paar jaar geleden de boel extra beveiligd. “Ik heb de schuur helemaal verbouwd aan de voorkant, zodat er niemand in kan. Er zit een extra zware deur in met drie sloten en een alarm. En elke avond om half acht maken we ‘m dicht. Maar dat ze dan overdag het boxje stelen? Dat verwacht je niet.”

Inmiddels hangt er op de kerststal een bord met de vraag naar getuigen en doet Job de komende week aangifte van de diefstal.

