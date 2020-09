GGD's overbelast: wachttijd op meerderheid testlocaties nu meer dan 48 uur

De GGD kan de drukte in de coronateststraten niet meer aan. Het aantal mensen dat zich wil laten testen is zo groot, dat op 67 van de 105 locaties niet meer binnen 48 uur getest kan worden.

“Er zijn mensen die werken en nu vier dagen moeten wachten op een test”, vertelt woordvoerder Sonja Kloppenburg van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland aan Hart van Nederland. “Normaal gesproken kun je dezelfde dag nog geholpen worden. Nu moeten we zeggen: bel overmorgen nog maar een keer.”

Zorgen bij werkenden

De drukte op de testlocaties zorgt ook voor zorgen bij werkenden die duidelijkheid willen over hun klachten. “Mensen willen elkaar niet besmetten, eten apart of slapen in een logeerkamer. Bij mensen die positief getest zijn volgt het bron- en contactonderzoek later, waardoor sommige mensen zeggen: het is goed met je, ik ga weer naar buiten.”

Eén van de mensen die tegen de drukte bij de teststraten aanliep is Conja. Haar man kreeg woensdag last van griepklachten. Omdat ze allebei in het onderwijs werken, wilden ze zich laten testen. Dat bleek een stuk ingewikkelder dan gedacht. “Online was het heel lastig om erdoorheen te komen, geen testlocaties in de buurt. Geen capaciteit”, zegt ze tegen Hart van Nederland. Donderdagochtend probeert ze de GGD te bellen. Na lang wachten krijgt ze eindelijk iemand aan de lijn. Die vraagt haar om het twee dagen later nog eens te proberen.

Conja besluit zich uiteindelijk niet te laten testen, omdat het te lastig is. “Als ik geen klachten heb, ga ik aan het werk. Dan kijk ik of het minder wordt,” zegt ze. “Ik ben geen dokter, maar ik heb niet het idee dat het corona is.”