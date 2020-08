GGD Amsterdam beperkt contactonderzoeken vanwege drukte

De GGD in Amsterdam gaat het contactonderzoek van besmette personen beperken. Door het grote aantal besmettingen in de regio is er niet genoeg personeel om bron- en contactonderzoek te doen.

Dat bevestigt de GGD Amsterdam aan Hart van Nederland.

In Amsterdam zou nu te veel getest worden. De GGD gaat daarom alleen risicogroepen bellen. “Het is een kwestie van keuzes maken in de aanpak. Ongetwijfeld zullen er meer mensen positief zijn. Met de beschikbare capaciteit gaan we inzetten op risicogroepen.” De GGD in Rotterdam gaat volgens de woordvoerder hetzelfde doen.

Minder uitgebreid onderzoek

Iedereen die positief is, wordt nog wel gebeld, maar krijgen volgens de woordvoerder een “korter en minder uitgebreid gesprek”. Dat kan volgens hem tijdelijk zijn vanwege de hoeveelheden aan mensen die nu bewezen besmet zijn met het virus. “Dezelfde hoeveelheid uren die gaan we nu inzetten op de risicogroepen. Op een gegeven moment is de rek eruit qua beschikbare capaciteit. Amsterdam test zo ontzettend veel. Onze capaciteit hebben we weer opgeschaald. Hoe meer tests je het doet, hoe meer kans je hebt op positieven”, verklaart hij.

De woordvoerder erkent wel dat er door deze manier van aanpakken waarschijnlijk meer mensen besmet zullen raken. Wel worden de contacten van de bronnen gebeld als een arts daar aanleiding voor ziet.

De GGD in Rotterdam was vrijdagmiddag nog niet bereikbaar voor commentaar.