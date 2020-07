Gewonden door steekpartij na ruzie in Westerpark Amsterdam

Twee mannen zijn zondagavond gewond geraakt door een steekpartij in het Westerpark in Amsterdam, meldt de politie.

De twee mannen kregen ruzie waarbij het rond 21.00 uur tot een steekpartij kwam. Beiden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze er aan toe zijn.

Ook de toedracht is nog niet duidelijk. De politie is op zoek naar getuigen van het incident.

In het Westerpark heeft vanavond een steekincident plaatsgevonden rond 21 uur. Daarbij zijn twee mannen gewond geraakt nadat zij ruzie kregen. Beide mannen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Was u getuige? Neem contact op via 0900-8844.

— Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) July 26, 2020