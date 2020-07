Gewonde bij nachtelijke steekpartij op grasveld in Weert

Rond 3.15 uur kwam er een melding binnen van een steekpartij op een grasveld ter hoogte van de Eindhovenseweg en de Oude Suffolkweg. Agenten troffen daar een gewond persoon aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij of zij eraan toe is.

Na een zoektocht konden agenten een half uur later later een verdachte aanhouden. Het gaat om een 29-jarige man uit Weert. Wat de aanleiding voor de steekpartij is, is niet bekend. De politie doet onderzoek.

Beeld: Track ’88