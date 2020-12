Gewonde bij steekpartij in Heerlen, drie mensen aangehouden

Bij een steekpartij op het Maanplein in Heerlen is dinsdagmiddag een man gewond geraakt. Kort erna zijn drie verdachten aangehouden.

De politie ontving rond 14:45 uur de melding van het incident. De man die gewond was geraakt moest naar het ziekenhuis. Over hoe het nu met hem gaat is niets bekend.

Getuigen gezocht

Kort na de steekpartij hield de politie drie mensen aan op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. Getuigen wordt gevraagd zich te melden bij de politie of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Rond 14:45 uur ontving de politie een melding van een steekincident op het #Maanplein in #Heerlen. Hierbij is een man gewond geraakt. Deze persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. Lees meer: https://t.co/oxv2uw8F4K — Politie Eenheid Limburg (@PolLimburg) December 1, 2020