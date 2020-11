Gewonde na vechtpartij op Sprengen College in Wapenveld

Door een vechtpartij op het Sprengen College aan de Groteweg in het Gelderse Wapenveld is maandag rond 10.15 uur een gewonde gevallen. Volgens de politie gaat het om een minderjarige jongen die is afgevoerd naar het ziekenhuis. Acht mensen zijn voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. “Om na te gaan wat er precies is gebeurd”, zegt een politiewoordvoerster.

Hoeveel mensen betrokken waren bij de vechtpartij op het Sprengen College, een school voor voortgezet speciaal onderwijs, kon ze niet zeggen. Evenmin heeft ze informatie over de leeftijden van de personen die worden gehoord.

De directeur van de school bevestigde eerder dat er een incident heeft plaatsgevonden, maar weigerde in te gaan op het voorval.

ANP

Beeld: SPS Media