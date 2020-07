Verdachte aangehouden na mishandeling in Zoetermeer, een gewonde naar ziekenhuis

De politie heeft een verdachte aangehouden na een mishandeling in Zoetermeer. Vervolgens zijn meerdere knallen gehoord. Een slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis.

De melding van de schietpartij werd om 20.15 uur gedaan. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

Met een helikopter wordt gezocht naar mogelijke andere verdachten. Mensen die meer weten over de mishandeling en schietpartij worden opgeroepen zich te melden bij de politie.

Na een mishandeling op de #Fonteinbos #Zoetermeer zijn knallen gehoord. Een slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. Er is 1 verdachte aangehouden. De heli zoekt mee naar mogelijke andere verdachten. Iets gezien of gehoord? Bel 0900 8844 of bij spoed 1-1-2. @pol_zoetermeer

— Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) July 1, 2020