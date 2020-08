Bij een brand in een woning aan ‘t Hofje in Arnhem is vanavond een vrouw gewond geraakt.

De melding van de brand werd rond 20.45 uur gedaan. Even daarvoor zou een explosie hebben plaatsgevonden, maar dat kan de politie niet bevestigen.

Meerdere hulpdiensten rukten uit voor de brand. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. Hoe het vuur is ontstaan wordt uitgezocht.

Beeld: SPS Media