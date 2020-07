Gewonde bij woningbrand Eindhoven, mogelijk ook explosie geweest

Een persoon is gewond geraakt bij een nachtelijke brand in een woning in Eindhoven. Mogelijk ging aan de brand een explosie vooraf, maar dat is nog niet bevestigd, zegt een woordvoerder van de brandweer. De brand brak rond 03.15 uur uit bij een woning aan deĀ Moreelselaan in het stadsdeelĀ Stratum.

De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur snel blussen. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Over de oorzaak van de brand en de mogelijke explosie kon zowel de politie als de brandweer nog geen uitspraak doen.

Ravage

Vanaf de buitenkant is een groot deel van de woning zwartgeblakerd en zijn er ramen uit hun kozijnen gesprongen. De voortuin en een stuk van de straat ligt bezaaid met glasscherven. Ook enkele geparkeerde auto’s raakte beschadigd.

Buurtbewoners vertellen tegen het Eindhovens Dagblad dat zij rond 03.15 uur een harde knal hoorden. Vervolgens zagen zij hoe de gewonde man, een zoon van het gezin, naar buiten strompelde. Hij werd met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De andere bewoners wisten op eigen kracht naar buiten te komen. Zij zijn opgevangen door buurtbewoners.

Bij een woningbrand aan de Moreelselaan in #Eindhoven is een persoon gewond geraakt. De brand is snel onder controle en wordt door de collega's van twee tankautospuiten afgeblust. #Salvage komt ter plaatse om schade beperkende maatregelen te nemen. — Brandweer BZO (@BrandweerBZO) July 21, 2020

De politie meldt dat ze samen met de brandweer onderzoek doet naar de woningbrand.

Beeld: SQ Vision