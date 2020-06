Agenten in het Limburgse Horst had zondag een bijzondere passagier mee tijdens hun surveillancedienst: een gewond uiltje vloog hun politieauto in.

De agenten werden tijdens hun dienst aangesproken door mensen die een gewonde uil hadden gevonden. Het diertje bleek een verwonding te hebben aan één van zijn vleugeltjes. Toch weerhield dat het uiltje niet om de vleugels te spreiden.

Toen de agenten op het beestje afkwamen, vloog het uiltje zo de politieauto in. “Blijkbaar vond de passagier het zo allemaal wel prima en heeft in afwachting van de dierenambulance een stukje meegereden tijdens de surveillancedienst”, schrijft de politie op Facebook.

‘Folders meegegeven’

Na het bijzondere ritje is het gewonde uiltje overgedragen aan medewerkers van de dierenambulance. “Uiteraard hebben de collega’s de enthousiaste uil folders en formulieren meegegeven om te solliciteren bij de Nationale Politie en de dienst Luchtvaart”, grapt de politie.