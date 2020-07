Gewapende overvaller bedreigt personeel hotel in Eindhoven, vlucht met onbekende buit

Een gewapende overvaller heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in het Blue Collar Hotel aan Strijp-S in Eindhoven een onbekend geldbedrag buitgemaakt. Van de dader ontbreekt ieder spoor.

Rond kwart voor twee loopt de man het Eindhovense hotel binnen, om vervolgens een medewerker te bedreigen met een wapen. Hij gaat er uiteindelijk met een onbekend geldbedrag vandoor. Om wat voor wapen het gaat, heeft de politie niet bekend gemaakt.

De politie doet onderzoek naar het incident en is op zoek naar getuigen en eventueel beeldmateriaal.

Beeld: SQ Vision