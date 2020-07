Gewapende overval op tankstation Eindhoven: dader nog spoorloos

Een tankstation aan de Eisenhowerlaan in Eindhoven is vrijdagochtend overvallen. De dader stapte rond 6:15 binnen, bedreigde de twee aanwezige medewerksters met een mes en eiste geld.

Met een nog onbekend geldbedrag maakte hij zich vervolgens uit de voeten, richting de Berenkuil. Er raakte niemand gewond bij de overval.

Signalement

De dader is nog spoorloos, dus heeft de politie zijn signalement verspreid. Het gaat om een blanke man van ongeveer 25 jaar. Hij is circa 1.80 meter lang, was in het grijs gekleed, droeg een grijze sjaal en had een blauwe tas bij zich.

Getuigen die mogelijk iets gezien hebben, wordt gevraagd zich bij de politie te melden.

Beeld: SQ Vision