Meerdere daders hebben zondagmiddag een gewapende overval gepleegd op het distributiecentrum van Bol.com in Waalwijk. Rond 14.50 uur sloegen de verdachten toe bij het gebouw van de webwinkel aan de Pakketweg.

Op het terrein van het bedrijf staan momenteel nog meerdere politiewagens. De aanwezige agenten dragen kogelwerende vesten. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Een woordvoerder van politie kon nog niet zeggen of de daders ook buit hebben gemaakt. Het onderzoek loopt nog.

Rond 14.50 uur is melding gedaan dat er gewapende overval is gepleegd op distributiecentrum #Pakketweg #Waalwijk. Vermoedelijk meerdere daders. Er raakte niemand gewond. Op dit moment nog niet meer info over wat er precies is gebeurd. Onderzoek in volle gang.

— Politie Tilburg eo (@Politie_Tilburg) July 19, 2020