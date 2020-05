Gewapende overval op Alkmaarse supermarkt gefilmd met mobieltje

Winkelpersoneel en klanten van de Jumbo aan de Winkelwaard in Alkmaar stonden woensdagavond ineens oog in oog met twee gewapende overvallers. ”Achteruit, allemaal achteruit”, schreeuwt een van de overvallers naar klanten en winkelpersoneel. Een van de aanwezigen filmde hoe de mannen op agressieve wijze eisen dat er geld uit een mobiele automaat wordt gehaald.

De daders sloegen rond 19.50 uur toe, net op het moment dat twee medewerkers de geldautomaat willen legen. Op de beelden is goed te zien hoe de twee overvallers het winkelpersoneel bedreigen met een vuurwapen, al dan niet echt. Een mannelijke medewerker van de supermarkt krijgt een klap in zijn nek. De gezichten van de verdachten zijn niet te zien, want ze dragen beiden een zwarte integraalhelm.

Signalement

Na de overval zijn de daders er met een nog onbekende buit vandoor gegaan in de richting van de Schinkelwaard. De politie heeft de omgeving nog uitgekamd, maar de verdachten zijn niet meer aangetroffen.

Het signalement spreekt van twee donker getinte mannen van rond de 1,90 meter lang. Naast hun helmen droegen ze zwarte jassen met capuchon. Ze reden op een zwarte Gilera-scooter zonder kentekenplaat, met met blauwe kappen aan de achterkant. De politie roept getuigen op zich te melden.