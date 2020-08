Wielrenners vliegen over terras door 'gevaarlijke' nieuwe verkeersdrempels in Almere Haven

Nieuwe verkeersdrempels aan de Sluiskade in Almere Haven zorgen voor gevaarlijke situaties. Zondag belandden drie wielrenners in het ziekenhuis nadat ze onderuit gingen. Maar ligt dat wel aan de drempels?

De eerste wielrenner die zondag ten val kwam, is de 71-jarige Albert Lamper uit het Noord-Hollandse Kortenhoef. Een fietstochtje met zijn wielrenmaatjes eindigde voor hem in een drama: hij lag urenlang met een hersenschudding in het ziekenhuis.

Bont en blauw

Nog steeds is Lamper bont en blauw, van onder tot boven. Ook heeft de wielrenner een aantal tanden afgebroken, maar hij is blij dat zijn botten nog heel zijn. Het is voor hem lastig om het ongeluk na te vertellen, zegt hij tegen Hart van Nederland. “Ik wilde wat drinken, dus pakte ik mijn bidon. Daarna weet ik niks meer en ik werd in het ziekenhuis wakker.”

Zijn fietsmaatjes zagen hoe Lamper ten val kwam toen hij over de vorige maand aangelegde verkeersdrempels in de havenkom van Almere reed. Ook zij hadden moeite met de drempels waar ze, naar eigen zeggen, maar met twintig kilometer per uur overheen reden.

‘Ze vallen met bosjes’

Lamper is niet de enige wielrenner die zondag ten val kwam. De ambulance moest drie keer uitrukken om een gewonde fietser naar het ziekenhuis te brengen. Dimitra Drachten van restaurant Olympia weet dat er nog veel meer wielrenners onderuit gaan op plek.

De weg waar de drempels liggen loopt op een boulevard en dwars over het terras van het Griekse restaurant. “Ze vallen met bosjes. Echt dagelijks”, weet Drachten. Sommigen stappen volgens haar zo weer op hun fiets, “maar er rijden ook weleens ambulances langs”.

Drempels niet zonder reden

De Almeerse wethouder Hilde van Garderen, die de openbare ruimte in haar portefeuille heeft, zegt tegen Hart van Nederland het “natuurlijk ontzettend vervelend” te vinden dat de wielrenners ten val zijn gekomen. “Hier zit niemand op te wachten.” Maar de drempels zijn volgens haar niet zonder reden aangelegd.

Van Garderen legt uit dat er op een gegeven moment “echt hele gevaarlijke situaties” ontstonden, “omdat grote groepen wielrenners op hoge snelheid hier door de straat kwamen”. “Toen hebben wij als gemeente besloten om drempels aan de leggen”, aldus de wethouder.

‘Ze zijn niet zielig’

Buurtbewoner Jan Bol vindt de “levensgevaarlijke wielrenners” niet zielig. Hij ziet vanaf zijn balkon hoe ze ieder weekend “in hele pelotons voorbij scheuren”. Het probleem is volgens hem dat de fietsers geen rekening houden met het rest van het verkeer en ook niet opletten. “De gemeente heeft hele grote borden geplaatst, wat kunnen ze nog meer doen?”

De vraag om verkeersdrempels kwam dan ook van bewoners en de omliggende horeca. Toch is Dimitra Drachten van restaurant Olympia niet blij met de huidige oplossing, omdat de drempels de situatie niet veel veiliger maken. “Een fietser vloog laatste het terras op, tegen mensen aan”, merkt ze op.

Drachten ziet daarom liever dat de Sluisweg autoluw wordt gemaakt. Ze vindt dat de weg iedere dag in de avond zou moeten worden afgesloten. De gevallen wielrenner Lamper wil daarnaast dat er een fietspad wordt aangelegd op de boulevard.

Oproep aan wielrenners

Maar dat gaat voorlopig allemaal niet gebeuren, aldus wethouder Van Garderen. Het zou het probleem volgens de bestuurder namelijk alleen maar verplaatsen. “De wielrenners maken een rondje, dan gaan ze wellicht in een woonwijk rijden.” In combinatie met spelende kinderen en wandelende bewoners zou dat daar voor gevaarlijke situaties zorgen. “En dat willen we niet.”

Wel worden de drempels nog iets aangepast, laat de wethouder weten. Daarnaast komen er waarschuwingen op de weg, “omdat wielrenners naar beneden kijken”. Tot slot komen er ook nog speciale ribbeltjes waardoor het stuur van de fietsers gaat trillen als ze een drempel naderen.

Van Garderen hoopt dat verdere ongelukken zo kunnen worden voorkomen, maar roept iedereen ook op om goed op te letten omdat het “ontzettend druk” is in de havenkom. “Pas op, let op”, drukt ze de wielrenners op het hart. “Maar als je dan nog besluit om er met een grote groep op volle snelheid overheen te gaan. Tja…”