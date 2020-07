Buurtbewoners aangeslagen na dodelijke explosie Vlissingen: 'Leek wel een aardbeving'

Buurtbewoners die donderdagavond getuige waren van de dodelijke explosie in een woning aan de Hogeweg in Vlissingen zijn behoorlijk aangeslagen. Het is het gesprek van de dag.

“Een enorme knal, vergelijk het maar een beetje met een aardbeving”, vertelt een omwonende aan Hart van Nederland. “Het huis en de ramen trilden, maar ik wist eigenlijk niet direct wat er aan de hand was.”

De man zag de explosie niet zelf, maar hoorde wel geschreeuw. Hij zag vervolgens hoe twee personen de flat binnengingen. “Maar die kwamen door de rook snel weer naar buiten, die konden echt niets doen.”

Hulp met ladder

Een andere bewoner zag de explosie wel gebeuren. “Vlak daarvoor was het heel rustig op straat”, vertelt hij. “Daarna zag ik eerst wat zwarte rook en toen hoorde ik een klap. Vervolgens sloegen de vlammen uit de ramen.”

Andere buurtbewoners hoorden de knal ook, waardoor de straat snel vol stond met mensen. Een buurman twijfelde niet en pakte direct zijn ladder. “In eerste instantie was de brandweer er nog niet en toen hebben we de ladder uitgeleend aan de politie. Zij hebben toen een bewoner uit de flat gehaald.”

Voorlopig niet terug

De explosie gebeurde rond 21.00 uur op de eerste etage van de flat. Daarna brak er brand uit die oversloeg naar de bovenliggende twee verdiepingen. De bewoners van 22 woningen moesten geƫvacueerd worden. Ze kunnen een dag na de brand nog steeds niet naar huis.

Woningcorporatie L’Escaut laat vrijdag weten dat eerst het politieonderzoek moet worden afgerond. Pas daarna kan worden vastgesteld of de huizen veilig zijn en eventuele schade moet worden hersteld. De bewoners kunnen daaromĀ waarschijnlijk pas na het weekend weer terugkeren.

