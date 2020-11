Getuige trekt sleutel uit vluchtscooter en filmt hoe winkeloverval mislukt

In Almere-Buiten is zaterdagochtend een winkel van T-Mobile overvallen. De twee daders sloegen na de overval op de vlucht, maar echt ver kwamen ze niet. Een oplettende getuige trok tijdens de overval de sleutel van de vluchtscooter uit het contact, waardoor de overvallers er noodgedwongen te voet vandoor moesten. Beiden zijn later op de dag aangehouden.

De daders parkeerde hun scooter met draaiende motor vlakbij de telecomzaak. Rond 10:45 uur drong het tweetal de winkel binnen. Tijdens de overval trok een oplettende getuige de sleutel uit het contact, zodat de jongens niet meer op de scooter konden vluchten. De getuige filmde daarna hoe de daders met een onbekende buit naar buiten kwamen en plaatste de beelden op Facebook.

Niet bang

“Ik kwam net het winkelcentrum uit en zag twee jongens van een scooter afstappen, met bivakmutsen op. Terwijl zij naar die winkel liepen, ben ik naar de scooter gegaan die daar met draaiende motor stond. Ik heb de sleutel eruit gehaald”, vertelt de omstander aan de NOS.

De man kreeg ook nog een vuurwapen op zich gericht na de overval, maar toonde zich dapper en rende achter de daders aan. Omdat de daders niet op hun scooter konden wegvluchten, besloten ze hun buit te dumpten en er te voet vandoor te gaan. De politie kon beide jongens later op de dag aanhouden. De verdachten zijn tussen de 14 en 18 jaar oud.

Getuigen die tijdens de overval in de T-Mobile-winkel waren zijn medisch nagekeken. Zij waren vooral aangeslagen.