De twee rolstoelbussen van revalidatiecentrum Daan Theeuwes in Woerden die woensdagavond werden gestolen, zijn weer terecht. Dat laat Adriaan Theeuwes van het centrum vrijdag weten aan Hart van Nederland.

“Zo blij!”, begint Theeuwes. “De bussen stonden helemaal achteraf op een industrieterrein. Daar zijn ze door iemand herkend, die heeft de politie gebeld.” De politie heeft vervolgens de bussen “veilig gesteld” en voor sporenonderzoek meegenomen. “Hij gaat nu eerst naar de garage waar de bussen nieuwe sloten krijgen en volledig worden nagekeken.”

Rolstoelbussen hard nodig

Woensdagavond werden de twee rolstoelbussen vanaf het terrein van het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie gestolen. In het centrum revalideren jongeren met ernstig hersenletsel. De rolstoelbussen werden gebruikt om patiënten van en naar het ziekenhuis te brengen en voor uitstapjes. Ook werden de wagens af en toe uitgeleend aan ouderenorganisaties.

Lees ook: Twee rolstoelbussen gestolen bij revalidatiecentrum in Woerden: ‘Lager bestaat gewoon niet’

De verontwaardiging was dan ook groot. “Waarom hebben jullie het gedaan? Wat voor zin heeft het”, vroeg een van de jongeren in het centrum zich donderdag hardop af. “Er zijn zoveel mogelijkheden om iets eerlijks te doen. Ze maken zichzelf blij voor even, maar zoveel mensen onblij.”

Overladen met hulp

Sindsdien heeft Theeuwes ontzettend veel steun gekregen uit verschillende hoeken. “Taxibedrijven hebben mij benaderd dat ik eventueel wel een busje zou kunnen lenen, ook verschillende stichtingen die hun bussen beschikbaar stelden”, vertelt hij. “Altijd op momenten dat je teleurgesteld bent in de mensheid, ben je zo blij dat er veel meer mensen zijn die heel positief zijn!”

Gelukkig is alle aangeboden hulp nu niet meer nodig en kan het revalidatiecentrum gebruik blijven maken van hun eigen rolstoelbussen. Een bedrijf uit Woerden heeft aangeboden om een volgsysteem in de bussen in te bouwen . Mochten ze ooit nog een keer gestolen worden, dan kunnen ze snel worden teruggevonden.