Ouders hebben gestolen laptop met foto's van overleden Viënna (2) terug

De ouders van de pas overleden peuter Viënna hebben de laptop met foto’s van hun kindje weer terug. Inbrekers namen de laptop donderdagochtend mee uit hun huis.

Bekenden van de daders herkenden hen op camerabeelden die werden verspreid door een buurman en brachten de laptop terug naar de ouders. Dat meldt de politie. De verdachte zelf, een 36-jarige Rotterdammer, is aangehouden.

Groot verlies

Viënna verdronk twee weken geleden in een met kroos bedekte sloot in Rotterdam. Een groot verlies voor haar ouders, die daarna ook nog te maken kregen met een inbraak. Een tante van de tweejarige peuter schrijft op Facebook hoe zij donderdag bij thuiskomst twee mannen uit hun huis zagen rennen. Even later bleek dat de inbrekers er vandoor waren gegaan met iets heel waardevols: de laptop van de ouders met daarop foto’s van hun overleden dochter.

Op een buurtpagina op Facebook werden bewakingsbeelden gedeeld waarop de verdachten te zien waren. Een van hen werd zowel door agenten als door bekenden van de man herkend. Die maakten hem duidelijk dat hij de waardevolle spullen terug moest geven, waarna hij de laptop met harde schijf en nog twee andere dingen aan hen meegaf. Kort daarna werd de man zelf aangehouden.

