Gestolen kerstman uit Cranendonck met kerstavond weer terug bij eigenaar

De kerstman die eerder deze week in de gemeente Cranendonck door de politie in beslag was genomen, is op kerstavond terug naar de rechtmatige eigenaar gebracht. Het beeld bleek gestolen te zijn.

De Brabantse politie had de kerstman maandag in beslag genomen, omdat agenten toen al vermoedden dat het beeld was gestolen. Om de eigenaar te achterhalen werd de hulp van burgers ingeroepen. Op social media werd opgeroepen om de vondst zoveel mogelijk te delen.

Lees ook: Eenzame kerst dreigt voor in Cranendonck in beslag genomen Kerstman

En dat gebeurde ook. Mede door tips van volgers – “en de nodige media-aandacht” – werd de rechtmatige eigenaar uiteindelijk gevonden en is de kerstman nu voor de feestdagen weer veilig thuis. De politie benadrukt dat het onderzoek naar de diefstal nog steeds loopt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door POLITIE CRA HEEZE-LEENDE (@politiecranendonckheezeleende)

Foto: Politie