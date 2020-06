Het Scandinavische droomhuis van de familie Palts in Deventer wordt mogelijk gesloopt vanwege een langlopend conflict tussen hen en de gemeente. Het probleem zou gaan om de hoogte van het huis, die is 50 centimeter te hoog.

Henk Palts en zijn vrouw verwezenlijken in 2007 hun droom: een Scandinavisch huis van hout, helemaal zelf gebouwd in Deventer. Ze hadden een vergunning, maar de grond was van de gemeente.

Als Palts de grond waar zijn huis op staat in 2019 koopt van de gemeente, begint de ellende pas. Hij moet opnieuw een vergunning aanvragen voor bebouwing en die aanvraag wordt afgewezen. De woning is namelijk volgens de regels vijftig centimeter te hoog. Er rest niets anders dan het huis lager te maken. Dat gaat niet en is veel te duur, dus lijkt het uit te draaien op een regelrechte sloop.

‘Ze hebben hem misleid’

De familie Palts heeft het na talloze procedures emotioneel zwaar. In de vergunningsaanvraag van 2007 stond een hoogte van 4,85 meter. Daar gingen ze iets boven, maar omdat de woning van hout was, zou het nog ‘zakken’.

Bovendien was er volgens Palts toen helemaal geen sprake van een maximum hoogte. Dat werd anders in 2016. ”Toen is er een limiet van 4,50 meter ingesteld en sindsdien is het hommeles. We zitten er helemaal doorheen.”

Vergunning opnieuw afgewezen

Nadat Palts in 2019 een nieuwe vergunning voor zijn woning moest aanvragen, ging het weer mis. Deze werd afgewezen omdat de nieuw ingestelde maximum hoogte van 4,50 meter werd overschreden.

Volgens dochter Priscilla had haar vader de nieuwe vergunning in 2019 helemaal niet aan hoeven vragen. ”Ze hebben mijn vader misleid zodat ze konden handhaven. Hij moest eerst twee schuurtjes afbreken, dat heeft hij met pijn in zijn hart gedaan. En nu zeuren ze over de hoogte. Het huis is al 30 centimeter gezakt, en hij zakt echt nog wel wat meer.”

Reactie gemeente

De gemeente laat in een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland weten in het verleden meerdere opties met de eigenaar te hebben verkend om het probleem op te lossen. “De gemeente heeft in het verleden meerdere opties met de eigenaar verkend om het probleem op te lossen. Dit heeft echter niet tot een oplossing geleid. Op dit moment lopen er nog drie bezwaarprocedures van de eigenaar en wachten we eerst de uitkomst van deze juridische procedures af.”

Een woordvoerder licht toe: “De woonwagen is ruim een halve meter hoger gebouwd dan mag volgens de vergunning. Hierin staat een hoogte van 4,5 meter en het bouwwerk is 5,07 meter hoog. De vergunning is in 2007 afgegeven voor een bouwwerk van 4,5 meter hoog. De eigenaar heeft in 2019 een nieuwe vergunning aangevraagd voor de hoogte zoals het bouwwerk nu is, in een poging om te legaliseren. Deze is afgewezen.”

Deventer laat verder weten dat er nog drie bezwaarprocedures lopen door de eigenaar. “Twee keer tegen de dwangsom en tegen het invorderingsbesluit. De eigenaar heeft een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank, maar die is afgewezen. Er loopt nog een beroep tegen de afwijzing van de vergunning.”