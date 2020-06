Rutte praat met demonstranten tegen racisme op Catshuis

Premier Mark Rutte spreekt woensdag met betogers die de afgelopen tijd hebben gedemonstreerd tegen racisme. Ook mensen die op andere manieren meedoen aan maatschappelijk debat hierover komen langs op het Catshuis.

In de afgelopen weken zijn er wereldwijd protesten uitgebroken tegen racisme en politiegeweld. Aanleiding is de dood van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis eind mei. Een witte agent hield de zwarte man bijna negen minuten tegen de grond door zijn knie in de nek van Floyd te drukken.

De laatste drie minuten vertoonde Floyd geen teken van leven meer. De fatale arrestatie werd gefilmd en zorgde voor felle protesten in veel steden in de Verenigde Staten. De demonstraties van Black Lives Matter waaiden vervolgens over naar andere delen van de wereld.

Lees ook: Europees Parlement wil dat lidstaten stoppen met racistische tradities en uitingen

Tienduizenden betogers in Nederland

Ook in Nederland gingen de afgelopen weken tienduizenden mensen de straat op in verschillende plaatsen. Op de eerste demonstratie tegen racisme, op de Dam in Amsterdam, kwamen op 1 juni meer betogers af dan burgemeester Femke Halsema en de politie vooraf hadden verwacht. Hierdoor konden mensen niet voldoende afstand houden. Ook in Rotterdam ging het mis.

Bij latere demonstraties hielden deelnemers wel anderhalve meter afstand tot elkaar en hielden ze zich aan de coronaregels. In Hoorn waren er afgelopen vrijdag wel rellen na twee betogingen van voor- en tegenstanders van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen. De demonstraties zelf verliepen rustig, maar na afloop zochten relschoppers de confrontatie met de politie.

‘Racisme systemisch probleem’

Rutte zei begin deze maand dat racisme ook in Nederland een “systemisch” probleem is, wat betekent dat het in de hele samenleving voorkomt. De minister-president erkende dat er “plaatsen zijn waar institutioneel racisme voorkomt”. Toch wilde hij die term niet gebruiken voor de situatie in ons land.

Lees ook: Meerderheid Nederlanders vindt niet dat alle grappen over racisme kunnen

De premier beloofde ook dat hij zou praten met de demonstranten. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst zal Rutte in gesprek gaan over de vraag hoe het debat over racisme in de samenleving op een goede manier gevoerd kan worden en wat daarvoor nodig is.

Redactie/ANP