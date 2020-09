Premier Mark Rutte praat woensdag in het Catshuis met activisten van Black Lives Matter en Kick Out Zwarte Piet over racisme in Nederland. Ook minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken is bij het gesprek aanwezig.

In het overleg zal het niet alleen gaan over de manier waarop racisme in ons land kan worden aangepakt. Ook bespreken de anti-racismeactivisten en de minister-president hoe het maatschappelijk debat hierover op een goede manier kan worden gevoerd.

‘Racisme systemisch probleem’

De dood van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis leidde aan het begin van de zomer tot wereldwijde protesten tegen (racistisch) politiegeweld. Ook in Nederland gingen mensen de straat op: in meerdere steden werden er anti-racismedemonstraties gehouden.

Rutte zei dat racisme ook in Nederland een “systemisch” probleem is, wat betekent dat het in de hele samenleving voorkomt. De minister-president erkende dat er “plaatsen zijn waar institutioneel racisme voorkomt”. Toch wilde hij die term niet gebruiken voor de situatie in ons land.

Eerder gesprek over racisme

In een antwoord op de betogingen sprak Rutte eind juni met maatschappelijk en persoonlijk betrokkenen mensen over racisme en discriminatie. Black Lives Matter en Kick Out Zwarte Piet werden niet uitgenodigd, omdat de premier eerst naar mensen wilde luisteren met wie de overheid niet al langer praat.

Dit tot grote verontwaardiging van de protestbewegingen. Ze noemden het overleg daarom een publiciteitsstunt en geen “oprecht gesprek om institutioneel en anti-zwartracisme concreet te gaan bestrijden”. Daarop besloot de minister-president hen alsnog uit te nodigen voor een gesprek.

Kick Out Zwarte Piet probeert overigens al langer met Rutte in gesprek te komen. Vorig jaar november boden de tegenstanders van Zwarte Piet daarom een petitie aan om nog voor het sinterklaasfeest van dat jaar te praten, maar tevergeefs.

