Gemeente Breda sluit toegangswegen naar Galderse Meren af wegens drukte

De gemeente van Breda heeft de toegang naar de Galderse Meren afgesloten omdat het te druk was. De toegangswegen van het recreatiegebied zijn afgezet.

Het stadsbestuur roept ook op om niet naar het gebied van de recreatieplassen te komen.

Op sociale media maken veel mensen zich erg boos over de grote drukte her en der in Nederland. Twitteraars zijn bang dat door die drukte mogelijk een tweede opleving van het coronavirus kan komen.

De gemeente Breda heeft de toegangswegen naar de Galderse Meren per direct afgesloten. Het is er te druk. Kom dus niet naar de Galderse meren. #galdersemeren #corona #alleensamen — Gemeente Breda (@breda) May 9, 2020

Tekst: Redactie / ANP | Beeld: Wikimedia Commons