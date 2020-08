Geluidsoverlast piekt sinds corona-uitbraak: hoeveel werd er geklaagd in jouw gemeente?

Sinds de uitbraak van het coronavirus wordt er flink meer geklaagd over geluidsoverlast. Waar de politie in januari en februari nog evenveel meldingen binnenkreeg als in 2019, ligt dit aantal vanaf maart flink hoger. In juli van dit jaar kwamen er zelfs bijna 20.000 ‘herriemeldingen’ binnen. Tegenover 13.000 in dezelfde maand vorig jaar.

Bekijk hier de landelijke cijfers (tekst gaat verder onder grafiek):

Dat is het hoogste aantal sinds 2012, het jaar waarin de politie met deze telling begon. Dat blijkt uit cijfers van LocalFocus.

Overlast horeca

Het grootste deel van de klachten gaat over bijvoorbeeld overlast door buren of mensen op straat. Dit valt onder het kopje ‘overig’. Meldingen over herrie in de horeca daalden flink tussen februari en mei, toen restaurants, cafés en clubs hun deuren moesten sluiten vanwege de lockdown. Sinds de heropening stijgt de overlast in rap tempo.

Lees ook: ‘Meer burenruzies door thuiswerken en thuis vakantie vieren’

Rotterdam voert de lijst aan als luidruchtigste stad. Het aantal klachten verdubbelde daar ten opzichte van juli 2019. Ook in Amsterdam (+79 procent), de hele provincie Noord-Holland (+71 procent) en Drenthe (+66 procent) werd fors meer geluidshinder gemeld dan in 2019.

Bekijk hier de cijfers per gemeente: