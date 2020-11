Geliefde Haagse papegaai Charlie al dagen vermist: 'Ik denk dat iemand haar vasthoudt'

Waar is papegaai Charlie? Die vraag houdt haar baasjes en veel inwoners van de Haagse wijk Loosduinen al dagenlang bezig.

De blauwgele ara Charlie wordt gemist door zijn baasje Mark van den Bergh. Mark laat haar overdag haar gang gaan. Charlie vliegt dan langs verschillende plekken en is inmiddels dan ook een graag geziene gast bij buurtbewoners. “Ze bracht een heleboel geluk. Ze gaat bij mensen zitten en maakt een praatje met ze”, vertelt het baasje tegen Hart van Nederland. Normaal komt Charlie tegen het donker thuis, maar vorige vrijdag gebeurde dat niet.

Geen spoor

Sindsdien ontbreekt elk spoor van Marks gevederde vriendin. Zoektochten in de buurt leveren niets op. “Ik krijg wel meldingen van mensen die zeggen dat ze Charlie hebben gezien, maar dan blijkt het al een week geleden te zijn. Elke keer heb je weer hoop en dan is het niets.”

Dinsdagmorgen nog ging Mark in alle vroegte naar Voorschoten, omdat Charlie daar zou zijn gezien. “Maar daar hebben we ook niks gevonden.”

Opvallend is dat bij de dierenambulance eigenlijk ook geen meldingen binnenkomen. “Charlie is een opvallend diertje. Als iemand haar ziet, zouden ze meteen bellen.” Ook tijdens haar reguliere vliegrondjes door de buurt bellen mensen de dierenambulance. Maar die telefoontjes blijven nu uit.

Omdat Mark de wanhoop nabij is heeft hij zelfs

Moedwillig vastgehouden

Mark vermoedt dat iemand Charlie vasthoudt. Andere scenario’s sluit hij eigenlijk uit. “Ze kan zijn gegrepen door een roofvogel, maar dan zouden we wel ergens veren hebben moeten zien liggen. Een ara is ook een grote vogel, die kennen de roofvogels hier waarschijnlijk niet.”

Ook is het volgens Mark niet aannemelijk dat de papegaai verdwaald is. “Ze vliegt al sinds december vorig jaar rond en is een ervaren vlieger. Deze dieren kunnen onwijs goed navigeren. Ze vindt altijd wel haar weer weer terug naar huis.”

Dat de vogel mogelijk is aangeraden sluit baasje Mark ook uit. “We zijn alle wegen langsgelopen, nergens hebben we veren gezien. En dan hadden we vast ook wel een melding van de dierenambulance gehad.”

2.000 euro

En dus kan het bijna niet anders dan dat iemand de papegaai nu vasthoudt, concludeert Mark. “Een heleboel mensen hebben misschien dollartekens in hun ogen. Een particulier betaalt voor zo’n vogel wel 1.500 tot 2.000 euro.” Iemand die kwaad wil, kan Charlies ringetje eraf halen. Maar dan nog heeft Mark alle officiële papieren van de vogel.

“Ik verwacht niet dat een handelaar hier zijn handen aan wil branden.” Mark heeft al contact gehad met veel handelaren, maar het leverde niets op. “Het kan ook zijn dat iemand zonder kwade bedoelingen Charlie heeft opgevangen. Maar ik mis haar al sinds vrijdag, dan zou je zeggen dat ze nu wel contact hadden opgenomen.”

Waar Charlie dan ook mag zijn; Mark hoopt dat zijn anderhalf jaar oude vriendin terugkomt. Voor de gouden tip heeft hij een hoge beloning over.