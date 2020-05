Drie 'scooterhelden' stelen geldkistje van 9-jarig meisje

Drie dieven op scooters hebben een geldkistje gestolen van een 9-jarig meisje in het Brabantse Fijnaart. De politie roept de daders op zich te melden. “Jullie staan op de foto, dus is het een kwestie van tijd”, laat wijkagent¬†Johan Damen weten via Twitter.

De criminelen hebben overigens geen grote buit kunnen verdelen. In totaal zat er in het geldkistje 2 euro. Hier heeft het meisje hard voor gewerkt: ze verkocht in een klein kraampje bij het huis haar zelfgemaakte sieraden.

9-jarig meisje

De ouders van het meisje hebben de politie gebeld om aangifte te doen. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het de ouders niet om het bedrag dat is gestolen, maar om het feit dat de criminelen stelen van een klein meisje.

De foto die de politie heeft, is gemaakt door een ooggetuige. Op social media wordt verontwaardigd gereageerd en hopen mensen dat de foto van de daders wordt gedeeld.

‘Jullie staan op de foto, dus is het een kwestie van tijd’

“Ik begrijp de vraag van u allen om de foto openbaar te maken. Wettelijk mag dit gewoonweg nog niet”, aldus de wijkagent op Twitter. “Deze beslissing is aan het OM, niet aan de politie. De herkenbaarheid is voldoende, in dit stadium van het onderzoek zal er geen foto openbaar gemaakt worden.” Of dat later alsnog gaat gebeuren is niet duidelijk.

Waarschijnlijk is dat niet nodig, want de politie denkt te weten wie de daders zijn. Wijkagent Damen en zijn collega’s pakken het serieus op en zijn nog druk bezig met het onderzoek. “Het is een kwestie van tijd. Vroeg of laat staan we voor de deuren van de daders.”