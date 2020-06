De licht verstandelijk gehandicapte Jayden is 11 jaar oud en zit in instelling ASVZ in Rotterdam. Net als veel andere zorginstellingen is ook deze tijdens de coronacrisis ‘op slot’ gegaan. Maar nu die maatregel weer versoepeld is, mogen zijn ouders hem nog maar drie kwartier bezoeken.

En dan mag er ook nog maar één ouder langskomen. Dit terwijl landelijke regels twee ouders voorschrijven. Veel gehandicapteninstellingen lijken er eigen regels op na te houden en weigeren bezoek niet of amper toe te staan. En dat terwijl ouders en kinderen snakken naar een (langer) bezoekje.

Ouders erg bezorgd

Ed en Deborah zijn de ouders van de gehandicapte Jayden. Per persoon zien hem nu dus maar eens per twee weken, voor drie kwartier. Ze zijn het absoluut oneens met het beleid van de gehandicapteninstelling. “Voor de crisis kwam hij regelmatig een weekend langs. Maar dat was door corona zomaar bam-bots afgelopen. Toen hebben we via videobellen contact met Jayden gehouden, maar dat was ook niks. Hij raakte helemaal van slag”, aldus de ouders tegenover Hart van Nederland.

Gelukkig kwamen er wat versoepelingen. Maar die waren dus wel erg mager. Slechts één ouder, drie kwartier per week. En dat duurt waarschijnlijk nog tot juli. Niet te doen voor Jayden en zijn familie. “Toen ik er voor het eerst weer langs mocht gaan was hij helemaal niet zichzelf. Toen ik weer weg ging zeiden de mensen die een paar straten verderop woonden dat ze ‘m nog lang hebben horen gillen en huilen… Ik word er echt moedeloos van”, zegt een teleurgestelde Deborah.

Geen overleg tussen zorgaanbieder en ouders

KansPlus is de grootste landelijke belangenorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Voorzitter Pouwel van de Siepkamp herkent de problematiek waarmee Ed, Deborah en Jayden mee te maken hebben. “Ik ben een beetje verbijsterd. We krijgen dit soort signalen tot nog toe erg veel”, zegt de voorzitter.

Van de Siepkamp ziet dat er te weinig overlegd wordt tussen de zorgaanbieders en ouders. “Er zit geen logica in deze regeling van drie kwartier bezoek. Waarom geen twee uur bijvoorbeeld?”. Sinds de coronacrisis heeft KansPlus het druk met gelijksoortige zaken. Van de Siepkamp hoopt op een snelle oplossing. “Zorgaanbieders moeten durven het vertrouwen te geven. Natuurlijk zijn ze verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen, maar het heeft ook te maken met het vertrouwen geven aan de ouders.”

Reactie ASVZ

De ASVZ laat weten de boosheid van de ouders van Jayden te begrijpen. Wel zegt de zorginstelling dat ze via een teamleider van de woning regelmatig contact hebben gehad met Ed en Deborah. Daarbij geven ze aan dat ze ruimte hebben gegeven om voor hun cliënten ‘afspraken op maat’ te maken.

De zorginstelling herkent niet dat ouders en familieleden van cliënten slecht worden geïnformeerd. “Op de site van de ASVZ staat via een liveblog uitleg over welke maatregelen er genomen zijn om de besmetting met het coronavirus bij cliënten en medewerkers te voorkomen.”

Daarnaast geeft het ASVZ aan dat alle ouders een speciale krant hebben ontvangen met informatie. Ook zegt het ASVZ dat er altijd mogelijkheden zijn voor een gesprek tussen ouders en de zorginstelling. “Gelukkig laat de huidige stand van zaken iets meer mogelijkheden over voor maatwerk. Wij gaan graag het goede gesprek met een ieder aan.”