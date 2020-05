Gehandicapte Juda kan eindelijk weer FIFA spelen dankzij speciale Xbox-controller

Een potje gamen op de Xbox zat er voor de 10-jarige Juda lang niet in. Hij lijdt aan spierziekte SMA, waardoor hij geen normale controller kan bedienen. Maar dankzij een speciaal ontwikkelde controller kan de gehandicapte jongen tóch weer voetbalspel FIFA spelen met zijn broers.

“Fijn dat ik zelf kan spelen en dat ik geen hulp nodig heb van mijn ouders en mijn broers”, vertelt Juda aan Hart van Nederland. Dat was kort geleden wel anders. Door zijn spierzwakte, veroorzaakt door SMA type 1, was een normale controller bedienen geen optie.

Zijn moeder Willeke beaamt dat het fijn is voor Juda om eindelijk weer lekker te kunnen gamen. “Hij kan weer meepraten met zijn klasgenoten over FIFA. Hij kan met zijn broers spelen. Zijn wereld is een stuk groter geworden. Daar zijn we heel trots op en blij mee.”

Gamen via een blaaspijpje

Ruud van der Wel van NMA Gaming zet zich ervoor in dat gehandicapte kinderen zoals Juda ondanks hun aandoening toch lekker kunnen gamen. Hij vertelt dat Microsoft – fabrikant van de Xbox – een zogenoemde interface heeft geleverd waarop speciale apparatuur kan worden aangesloten. Zoals een hele lichte schakelaar die je ook kunt bedienen als je heel weinig spierkracht hebt. Of een blaaspijpje. “Dan kun je met je adem, door te blazen of zuigen, iets doen in een spel”, aldus Van der Wel.

Van der Wel leent de benodigdheden tijdens de coronacrisis kosteloos aan kinderen die graag willen gamen, maar dat nu niet kunnen. Daar is uiteraard wel geld voor nodig, dus kunnen vrijgevigen doneren via de site van NMA Gaming. Van der Wel: “Iedere keer weer iemand helpen en dan hele leuke reacties krijgen, dat doet je gewoon heel erg goed in deze tijd.”