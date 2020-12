Gehaaste pakketbezorger racet door Boxtel en moet zijn busje achterlaten

Een pakketbezorger in Boxtel wilde donderdagmiddag zijn pakketjes wel heel erg snel wegbrengen. De 25-jarige man scheurde op hoge snelheid door de Brabantse plaats. Helaas voor hem heeft hij de pakketjes toch niet op tijd kunnen afleveren.

De politie kreeg de snelheidsduivel namelijk in het vizier toen hij met 102 kilometer per uur over de Esschebaan scheurde. De weg ligt weliswaar buiten de bebouwde kom, maar er geldt een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. De pakketbezorger werd door agenten aan de kant gezet en verboden om verder te rijden.

De man werd niet alleen vanwege zijn snelheidsovertreding op de bon geslingerd, ook kreeg hij een boete voor de belabberde toestand van het busje. De APK bleek vervallen en een van de banden was beschadigd. De gehaaste chauffeur heeft het busje moeten achterlaten.

Donderdagmiddag denderde een 25 jarige pakketbezorger met 102 km/u over de #Esschebaan in #Boxtel waar 60 is toegestaan. De bezorger kreeg niet alleen een bekeuring vanwege de snelheid maar ook vanwege een vervallen APK en een beschadigde band. Hij mocht niet meer verder rijden. pic.twitter.com/rvlvhFLgVj — Verkeerspolitie Oost-Brabant (@Teamverkeerob) December 24, 2020

Redactie/ANP