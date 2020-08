Nederlanders protesteren massaal via #GeenDorHout: 'Ik heb nog een heel leven voor me'

Mensen die behoren tot een risicogroep zijn géén dor hout. Dat laten veel twitteraars luid en duidelijk weten via de hashtag #GeenDorHout. Ze delen hun verhaal in de hoop een gezicht te geven aan de mensen die volgens anderen “dood mogen” als de coronamaatregelen verder zouden worden versoepeld.

Dit naar aanleiding van een column van Marianne Zwagerman. Zij schreef in april dat het coronavirus de zeis haalt door “het dorre hout van de samenleving”. Ze is van mening dat jonge mensen met de huidige coronaregels teveel moeten opofferen om ouderen te beschermen, terwijl volgens haar het coronavirus vooral voor ouderen dodelijk zou zijn.

Geen genocide op 70+ers

In De Volkskrant verklaarde Zwagerman eerder deze week dat haar uitspraak verkeerd is uitgelegd. Ze pleitte niet voor genocide op alles wat boven de 70 is, zegt ze in het interview met de krant. “Mijn pleidooi was juist: jongens let even op, het is geen jongemensenziekte, maar van oude mensen. Ik wilde vooral aangeven dat de emotie uit het debat moest. Dat het om feiten draait.”

De columniste vertelt daarna dat ze mensen wil wakkerschudden en duidelijk wil maken dat “je niet de hele economie kan opofferen om een paar oude mensen te redden.” Volgens Zwagerman werd daar destijds veel te luchtig over gedaan. Omdat ze een natuurmens is, trok ze de vergelijking met dor hout. “We gaan door met de verse twijgjes.”

Start van #GeenDorHout

Twitteraar Jacquie reageert op de uitspraken van de columniste en wil juist het belang benadrukken van het naleven van de maatregelen. “Ik denk dat als jullie allemaal toch blijven praten over dat risicogroepen dood mogen, dat jullie eens de gezichten en/of verhalen moeten bekijken van wie jullie willen opofferen,” schrijft ze op het sociale medium. “Ik start. Ik ben Jacquie, 38 jaar, partner tien jaar en kattenober 4 katten en ik ben #GeenDorHout”.

Ik denk dat als jullie allemaal toch blijven praten over dat risicogroepen dood mogen, dat jullie eens de gezichten en/of verhalen moeten bekijken van wie jullie willen opofferen. Ik start. Ik ben Jacquie, 38 jaar, partner tien jaar en kattenober 4 katten en ik ben #GeenDorHout pic.twitter.com/Bo3EWi6Kyb — SlaapkamerActivist (@SlaapkamerA) August 8, 2020

Persoonlijk verhaal

De oproep kan rekenen op veel bijval, inmiddels is de hashtag trending. Tal van Nederlanders vertellen via Twitter in het kort hun persoonlijke verhaal, waarna ze aangeven dat ze geen dor hout zijn. Zo deelt Jan Dekker dat hij heel zijn leven veel ziektes heeft gehad, maar dat hij positief blijft. “Dus laat me niet wegzetten.”

Truus uit Eerbeek laat weten dat ze leeft “zonder borsten, zonder schildklier, met lymfoedeem en erfelijk hoog cholesterol.” Ook is ze mantelzorger en 24 jaar getrouwd. Els, bijna 63, stelt dat ze allerlei aandoeningen heeft, maar ook vol in het leven staat. “En ik ben verdomme #GeenDorHout!”

Ik ben Truus, 55jr, leef zonder borsten, zonder schildklier, met lymfoedeem en erfelijk hoog cholesterol. Ben mantelzorger voor meerdere mensen, 24jr getrouwd, mijn man heeft 'n donornier en is voorzitter van reg. nierpat. vereniging. #GeenDorHout — Truus uit Eerbeek (@Truus2NL) August 8, 2020

Ik ben Els. Over 2 weken 63 jaar. Fibromyalgie, astma en een auto imuunziekte. Heb 2 kinderen en 2 kleinkinderen die hopen dat ik 100 jaar word. Ik werk parttime en doe daarnaast al 7jr aan vrijwilligerswerk. Maak sieraden en zit nog vol plannen. En ik ben verdomme #GeenDorHout ! pic.twitter.com/F8pSDmGLAq — ElsB (@EM_Boer) August 8, 2020

Ik ben Folkert, 56 jaar. Een geweldige vrouw en twee studerende dochters die hun uiterste best doen om mij niet te besmetten omdat ik herstellende ben van een open hartoperatie. Voel me zeker #geendorhout — Folkert van den Berg (@FolkertvndnBrg) August 9, 2020

Ik ben Arlette, ik ben 26 jaar en heb nog een heel leven voor me. Ik ben #GeenDorHout https://t.co/RPUIfqPKtn pic.twitter.com/827WnvpbRG — Arlette (@ArlettePoolen) August 8, 2020

Marianne Zwagerman reageert op kritiek

Het is Marianne Zwagerman niet ontgaan dat haar uitspraken wederom veel stof doen opwaaien. Ze reageert via een tweet, met daarbij een screenshot uit de oorspronkelijke column. “Dor hout ging over zieke 80plussers. Niet over jou, als je jezelf #geendorhout vindt.” In een later bericht komt ze er nog eens op terug: “Als je chronisch ziek bent kun je ook proberen er wat van te maken ipv uren over je kwalen zitten klagen op twitter.”

Voor wie wel kan lezen of horen: hier nog even de bron. #Dorhout ging over zieke 80plussers. Niet over jou, als je jezelf #geendorhout vindt. Over jou schrijf ik misschien nog wel eens een andere column 🤸‍♀️https://t.co/a77oZGUXqr #plukdedagvoordathijjouplukt pic.twitter.com/CsseM3tAJq — Marianne Zwagerman (@mariannezw) August 9, 2020

‘Voor iedereen die de regels onzin vindt’

Twitteraars die zelf niet tot een risicogroep behoren, zien de berichten die met de hashtag worden gedeeld als oproep om de coronamaatregelen na te leven. Zo deelt Jacco Strating: “Voor iedereen in NL die de coronamaatregelen maar onzin vindt, lees alle reacties eens.”

En weer een ander, Mark Aarts, stelt: “Als we die #geendorhout ophef nou eens niet richten aan eoa columniste maar aan ons zelf of ons netwerk, als we ons weer eens niet aan de coronaregels houden? Lijkt me een stuk effectiever.”