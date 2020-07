Geen volkstuin meer te krijgen, zelfs geen plek meer op de wachtlijst

Volkstuinverenigingen worden overspoeld met aanvragen van mensen die maar wat graag een tuin willen deze zomer. De Algemene Vereniging van Volkstuinders Nederland ziet vooral in de Randstad de wachtlijsten langer en langer worden. Sommige complexen hebben een aanmeldstop ingevoerd.

Bij Volkstuinvereniging Starrevaart in Leidschendam voegen ze al geen nieuwe geïnteresseerden meer toe aan de wachtlijst. “We hebben nu tien mensen op de wachtlijst en ongeveer dertig plekken,” zegt voorzitter Hans van Leeuwen. “Volgend jaar komen er maar twee nieuwe plekken vrij. Dan wordt wachten voor een grote groep niet meer leuk.”

De coronacrisis zorgt voor een extra piek in de aanvragen bij de volkstuinverenigingen. Uit een enquête bij volkstuinverenigingen in heel Europa blijkt dat overal de wachtlijsten zijn toegenomen. Ook via zoekmachine Google wordt sinds eind maart veel meer gezocht op het woord ‘volkstuin’.

Jonge gezinnen uit de Randstad

Het zijn vooral jonge gezinnen uit de randstad die op zoek zijn naar een eigen stukje groen. Ze hebben vaak zelf geen tuin bij hun woning en dan biedt een volkstuin uitkomst. “Ze willen hun kinderen ook leren dat spaghetti niet aan bomen groeit,” zegt Hans met een lach.

Omdat niet iedereen even geschikt is om een volkstuin bij te houden werken ze bij volkstuinencomplex Starrevaart met een instaptuin. Geïnteresseerden die een moestuin willen kunnen eerst kijken of een kleinere proeftuin ze bevalt. Als er iets vrij komt kunnen ze doorgroeien naar een echte tuin. “Zo kun je kijken of het je ook echt bevalt.”