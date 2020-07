Mensen die vanuit een risicogebied naar Nederland komen hoeven na aankomst niet verplicht in quarantaine te gaan. Het kabinet blijft die reizigers wel “dringend” vragen om in thuisisolatie te gaan.

Dat melden Haagse bronnen vrijdag na berichtgeving door de NOS. Het kabinet zou verder besloten hebben over een voorlichtingscampagne om de quarantaine-oproep beter onder de aandacht te brengen bij reizigers die uit landen komen waarvoor een negatief reisadvies voor geldt.

Het kabinet had het Outbreak Management Team (OMT) ook laten kijken naar de mogelijkheid om reizigers uit ‘oranje’ gebieden ook zonder klachten te laten testen. Er komt verder onderzoek om te bekijken hoe vliegtuigpassagiers eventueel steekproefsgewijs getest kunnen worden. Wel moet gekeken worden wat voor invloed dit heeft op de testcapaciteit.

Lastig in de praktijk

Verplichte thuisisolatie is niet alleen juridisch ingewikkeld, maar ook in de praktijk lastig omdat reizigers die met de auto uit risicogebieden komen niet goed in beeld zijn. Daarom zal langs de snelwegen de oproep om thuis te blijven meer onder de aandacht worden gebracht.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wilde advies van het OMT om “de import van het coronavirus uit risicogebieden te voorkomen”. Sinds de grenzen binnen Europa weer zijn geopend grijpt het virus in sommige landen flink om zich heen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor meerdere gebieden weer verscherpt van geel naar oranje.

ANP