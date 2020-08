Geen mondkapjesplicht in klas bij begin nieuwe schooljaar

De komende weken gaan de scholen weer open. De leerlingen uit regio Noord zijn maandag de eerste groep die weer lessen gaat volgen.

Scholieren in het primair en voortgezet onderwijs hoeven onderling geen afstand te houden. Middelbare schoolleerlingen moeten wel op anderhalve meter afstand van volwassenen blijven. Er is geen mondkapjesplicht voor scholieren of docenten.

Ventilatie

Het ministerie van Onderwijs adviseerde de scholen te controleren of ze hun ventilatie op orde hebben. Ook krijgen de scholen het advies geregeld gedurende 10 tot 15 minuten de ramen en deuren tegen elkaar open te zetten en draaiende ventilatoren en ventilatiesystemen die lucht circuleren te vermijden.

Thuisquarantaine

Wie terugkomt uit een land dat oranje of rood ‘kleurt’ vanwege het coronavirus, wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan. Als een leerling na de zomervakantie in thuisquarantaine moet en daardoor de eerste schooldagen van het nieuwe jaar mist, telt dat toch niet als spijbelen. Scholen hoeven de leerplichtambtenaar niet in te schakelen. Volgens de koepel van basisscholen, de PO-Raad, “is het belang van de volksgezondheid doorslaggevend”.

ANP