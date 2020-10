Geen Fright Nights en Spooky Days meer in Walibi

Wie nog van plan was naar de Fright Nights of Spooky Days in Walibi Holland te gaan heeft pech. Het attractiepark stopt er per direct mee. Na twee avonden heeft het park dat in overleg met de gemeente Dronten en de veiligheidsregio besloten.

De directe aanleiding is de manier waarop het zaterdag verliep in het park. “We werden verrast door de zware regenval. Mensen gingen schuilen en we merkten dat 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren niet meer goed mogelijk was. We hebben nog mondkapjes uitgedeeld. Maar het voelt, ook gezien de huidige ontwikkelingen rond het virus, niet goed om hiermee door te gaan.”

Compensatie

Tot en met 25 oktober blijft het park wel open, maar zonder Halloween entertainment. Het park zou openblijven tot 1 november, maar sluit een week eerder. Mensen die al kaartjes hebben gekocht krijgen uiterlijk in november bericht over een compensatieregeling.

