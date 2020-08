Geen directe vluchten tussen Nederland en Marokko

Er zijn op dit moment geen directe vluchten mogelijk tussen Nederland en Marokko. Een verdrag daarover met het Noord-Afrikaanse land is dinsdag verlopen.

Zulke vliegverdragen zijn standaard met landen waar rechtstreekse vluchten naartoe gaan of vandaan komen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Onderhandelingen over verlenging van het verdrag lopen nog, aldus het ministerie.

Inreisverbod voor Marokko

Het verlopen van het verdrag heeft niet direct te maken met het inreisverbod voor Marokko. Sinds donderdag worden reizigers vanuit het land geweigerd omdat het aantal besmettingen met corona in het Noord-Afrikaanse land in snel tempo toeneemt.

Er zijn wel enkele uitzonderingen op het inreisverbod voor Marokko. Zo mogen mensen die zwaarwegende redenen hebben om naar hun familie te komen, zoals het bezoeken van een terminaal ziek familielid en het bijwonen van een begrafenis, in uitzonderlijke gevallen naar Nederland komen. Ze hoeven dan niet in quarantaine.

De regeling is bedoeld voor eerstegraads- en tweedegraadsfamilieleden. Partner en kinderen zijn eerstegraads, kleinkinderen en broers of zussen zijn tweedegraads. Ook mogen EU-burgers en hun familieleden nog gewoon vanuit Marokko terugvliegen naar Nederland. In dat geval geldt wel het dringend advies om veertien dagen in quarantaine te gaan.

ANP