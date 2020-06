'Geef zorgverleners en jongeren géén voorrang op ic-bed bij tweede coronagolf'

Jongeren en zorgverleners moeten bij een tweede coronapiek géén voorrang krijgen op een plek op de Intensive Care. Dat vindt een ruime meerderheid van de Nederlanders (60 procent), zo blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder ruim 4000 mensen.

De artsenorganisaties maakten het draaiboek, nadat de coronacrisis in maart uitbrak. In het draaiboek staan protocollen opgesteld die gebruikt kunnen worden in het geval dat het coronavirus weer in alle hevigheid zou oplaaien in ons land. ”We hopen heel hard dat we dit nooit nodig hebben”, zegt een woordvoerder van artsenorganisatie KNMG tegen Hart van Nederland. ”Dit draaiboek pakken we er pas bij op het moment dat alle medische mogelijkheden zijn uitgeput. Belangrijk om te zeggen is dat het niets vervangt. We kijken eerst naar medische criteria. Als die gelijk zijn, komt pas dit draaiboek erbij. Leeftijd is het aller, aller laatste redmiddel. Als je echt geen onderscheid kan maken, als je echt niet meer weet wat je moet doen, dan ga je over op de laatste wanhopige stap.”

In het draaiboek wordt uitgegaan van het ergste scenario, waarbij er te weinig bedden beschikbaar zijn op ic-afdelingen om alle zorgbehoevende coronapatiënten te kunnen behandelen. Artsen moeten dan op basis van bepaalde criteria keuzes gaan maken wie wel en wie niet op de ic komt te liggen. ”Dit wil je echt, echt, echt niet. Je kunt het bijna niet van artsen vragen. Maar het alternatief is erger. Dan sta je met je handen in het haar, dan moet je als arts knopen doorhakken zonder enige context”, aldus de woordvoerder van KNMG.

‘Afschuwelijke afweging’

Dick Willems is ethicus en schreef mee aan het draaiboek. Hij vertelt dat ze er lang over nagedacht hebben. ”Het gaat over een afschuwelijke situatie die we niet willen, maar in maart en april wel erg dichtbij was. De schrik zit er goed in. Het zou kunnen dat we eind van dit jaar weer een golf krijgen en dat we er weer zo dichtbij komen.”

Hij begrijpt de angst die er nu is. ”Die leeftijd is een heel ingewikkeld punt. Tijdens de crisis is gezegd: iemand van boven de 70 jaar komt niet op de ic. Nu zeggen we: als hij medisch gezien naar de IC kan, heeft zo iemand ook een kans. Maar als er op een gegeven moment 2 patiënten voor 1 bed zijn, moet je een keuze maken. Als je geen keuze maakt, moet je loten en dat is nog moeilijker aanvaardbaar. We sluiten ouderen bij voorbaat dus niet uit

Zorgverleners en jongeren

Patiënten die de meeste kans hebben om snel weer op te knappen zouden volgens het protocol voorrang moeten krijgen, zodat ze plaats kunnen maken voor een volgende zieke. Daarna komen mensen die bij hun werk in de zorg het virus hebben opgelopen, omdat er bijvoorbeeld geen mondkapje voor hen was.

Als artsen nog scherpere keuzes moeten maken, moeten jongere generaties voorrang krijgen op ouderen. De Tweede Kamer en het kabinet willen niet dat leeftijd een rol speelt in de keuze van artsen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) verzekerde de Kamer eerder dat hij dat desnoods zou verbieden.

Wie wel voorrang?

Mochten artsen toch zo’n onmogelijke keuze moeten maken, dan moeten patiënten met de meeste overlevingskans voorrang krijgen, dat vindt 42 procent van de Nederlanders. Bijna kwart van de Nederlanders laat de keuze aan de artsen (21 procent) en 18 procent vindt dat patiënten op volgorde van binnenkomst moeten worden behandeld.

Dat ziet ook het kabinet het liefst. Loten zou ook nog kunnen, maar van alle kwaden is selectie op grond van volgorde van binnenkomst nog het minste, schrijft minister Martin van Rijn (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer.

