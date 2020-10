‘Gedwongen anticonceptie voor vrouw die ongeschikt is als moeder'

Vrouwen die door hun verslaving, psychiatrische ziekte of verstandelijke handicap niet goed voor een kind kunnen zorgen, moeten onder dwang een prikpil of een anticonceptie-implantaat kunnen krijgen. Dit moet onnodig leed voorkomen bij kinderen waarvan de moeder niet in staat zou zijn om voor het kind te zorgen.

Dat staat in een petitie van de ‘Beraadgroep verplichte anticonceptie’ die Cees de Groot, voormalig kinderrechter en oud-vicepresident van de rechtbank Rotterdam, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De petitie moet nog worden behandeld in de Kamer.

Controversieel

Het controversiële pleidooi wordt onder meer ondersteund door Heleen Dupuis, hoogleraar medische ethiek in ruste en oud-VVD-senator, schrijft het AD. De expertgroep wil wettelijk regelen dat de Raad voor de Kinderbescherming en de Officier van Justitie de rechter kunnen verzoeken om iemand verplichte anticonceptie op te leggen.

De dwangmaatregel is in principe tijdelijk, tot de omstandigheden verbeteren.

ANP