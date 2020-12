Gedupeerden toeslagenaffaire over de compensatie: 'Eerst zien dan geloven'

Meerdere gedupeerden van de toeslagenaffaire reageren met een dubbel gevoel op het nieuws dat het kabinet alle slachtoffers met 30.000 euro wil gaan compenseren. Ouders die recht hebben op meer, komen daarvoor ook nog in aanmerking.

Een van de slachtoffers van de toeslagenaffaire is Angelica Engels. Zij had dit nieuws niet verwacht. Ze is opgelucht, maar ook gezond cynisch: “Ik moet nog maar afwachten. Eerst zien dan geloven. De compensatie heeft zo lang op zich laten wachten. Je wordt er cynisch van en je vraagt je af of dit het wel waard is.” Angelica en andere slachtoffers zijn door een lang en onzeker proces heen gegaan. “Je wordt gewoon moe en hebt de energie niet meer. Ik heb al vaak gezegd: ‘Laat maar. Ik trek het niet meer’.”

Nu ze dit heeft gehoord dacht ze nog even dat het om een grap ging. “Ik was er niet mee bezig. Ik had vlak voor de kerst alle nieuwsapps en mijn WhatsApp uitgezet, maar toen ik die opende ontplofte het bijna. Er kwamen felicitaties binnen en op Twitter zag ik de boodschap van Alexandra van Huffelen die dit bekendmaakte. Het deed me emotioneel heel veel.”

Dubbel gevoel

Ook bij Roger Derckx voelt dit heel dubbel. “Dit is een goede eerste stap, maar nog lang geen oplossing. We hebben vooral nog veel vragen, bijvoorbeeld hoe de verrekening wordt met andere toeslagen.” Hij hoopt dan ook niet dat er weer geld moet worden terugbetaald.

Roger hoopt vooral dat hij en vele andere ouders dit achter zich kunnen laten. “Ik hoop dat dit bedrag rust brengt voor veel mensen en er meer aandacht komt voor de ingewikkelde dossiers.”

‘Vraag me af of het genoeg is’

Voor Kristel de Waal kwam het nieuws niet helemaal uit de lucht vallen. “Er werd al een motie aangenomen waarin stond dat er meer snelheid moest worden gemaakt. Ze konden niet anders dan welwillend zijn.”

Wel is ook Kristel kritisch. “Ik vraag me af of het genoeg is. Voor schrijnende gevallen in ieder geval niet. In het geval van vervolgschade hoop ik dat er genoeg hulp is voor de gedupeerden.”

Zelf weet Kristel ook nog niet waar ze aan toe is. “Wij zijn beoordeeld en wachten nu op het bedrag dat ons moet compenseren. Dat bedrag weten we nog niet.” Ook zij is veel kwijt, zoals het koeriersbedrijf dat ze met haar man had. “Dat hebben we nu niet meer, door een fout van de Belastingdienst. Moet je nagaan hoe druk het was geweest als we in deze tijd gewerkt hadden.”