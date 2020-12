Gedupeerde ouders krijgen 30.000 euro compensatie voor toeslagenaffaire

Het kabinet trekt de portemonnee voor de getroffen ouders in de voorslepende toeslagenaffaire. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Toeslagen meldt dat iedere gedupeerde 30.000 euro ter compensatie krijgt.

Dinsdag kwam een deel van de regering samen op het Catshuis om het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire te bespreken. Een Kamercommissie concludeerde vorige week dat het kabinet, de Tweede Kamer, de Belastingdienst én de rechtsspraak ervoor hebben gezorgd dat de grondbeginselen van de rechtstaat zijn geschonden in de affaire met de kinderopvangtoeslag.

Eerder erkende premier Mark Rutte al dat het rapport niet zonder gevolgen kon blijven. Tijdens het overleg is nu besloten dat alle getroffen ouders recht hebben op dezelfde compensatieregeling. Slachtoffers die recht hebben op meer geld, komen daarvoor ook nog in aanmerking.

Daarnaast worden met gemeenten afspraken gemaakt over hulp voor ouders die een baan of huis zijn kwijtgeraakt. Ook voor de kinderen van de gedupeerden komt een regeling.

Het Kabinet heeft vandaag besloten om de compensatie voor gedupeerde ouders te verruimen én te versnellen. Alle gedupeerde ouders die bekend zijn bij Toeslagen krijgen vóór 1 mei een bedrag van 30.000 euro uitbetaald. De eerste uitbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats. — Alexandra v Huffelen (@AvHuffelen) December 22, 2020

Tienduizenden gedupeerden

Het ministerie van Financiën heeft momenteel zo’n 9.000 gedupeerden in beeld, maar denkt dat in totaal 26.000 ouders ten onrechte als fraudeur zijn aangemerkt en behandeld. Voor 1 mei hoopt Van Huffelen zoveel mogelijk mensen de 30.000 euro uit te keren. Voor de ouders die al in beeld zijn kan dat sneller, maar een datum of termijn wilde ze er niet op plakken.

Voor ongeveer de helft van de gedupeerde ouders zal de 30.000 euro de geleden schade dekken, denkt de staatssecretaris. Sommige gedupeerden zullen meer krijgen dan wat ze zijn kwijtgeraakt, maar die groep hoeft niet te vrezen voor terugvorderingen, belooft de bewindsvrouw.

Van Huffelen hoopt te voorkomen dat ouders die in de schuldhulpverlening belandden, het volledige bedrag in één keer naar schuldeisers zien gaan. Daarover wil ze om tafel gaan met de vereniging voor schuldhulpverlening, zodat de gedupeerden een bedrag overhouden.

‘Herstel van ouders voorop’

Het kabinet zei de afgelopen maanden wel sneller tot compensatie te willen komen, maar dat er maatwerk nodig was voor de gedupeerden. Daar komt de regering nu dus van terug. “Het herstel van ouders staat voorop en dat willen wij ook, en dat kunnen we alleen doen wanneer we in een keer een groot bedrag aan alle ouders geven zodat een groot deel van de gedupeerden ook geholpen is”, aldus de staatssecretaris.

Rond de verhoren over de toeslagenaffaire stond Rutte oog in oog met gedupeerde ouders, die actie van de premier eisten



