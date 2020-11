Gebouw gemeente Groningen beklad met anti-kabinetsleuzen: 'Fuck Mark'

Een gebouw van de gemeente Groningen aan het Harm Buiterplein is door onbekenden beklad. Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van RTV Noord.

Met witte verf zijn er leuzen aangebracht: ‘Fuck Mark’, ‘Fuck Hugo’ en ‘We worden geregeerd door satanische pedofielen’. Wie er achter de bekladding zit, wordt uitgezocht. De woordvoerster kon nog niet zeggen of er aangifte is gedaan en of er camerabeelden zijn van de actie.

Verschillende loketten

In het pand zitten verschillende gemeentelijke diensten, waaronder het Loket Werk en Inkomen en het Loket Parkeren.

ANP

Persbureau Meter