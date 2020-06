Gebakken spons gevonden op uitlaatveldje, dodelijk voor honden

Op een hondenuitlaatveldje in Berkel en Rodenrijs is gebakken spons aangetroffen. Dat kan levensgevaarlijk zijn voor dieren die de in olie gebakken spons zien als lekkernij.

Het voorwerp werd al op 8 juni gevonden maar nu heeft een dierenarts bevestigd dat het gaat om gebakken spons. Vaak blijkt het in dit soort gevallen niet te gaan om spons, maar om zwerfafval.

Bewuste actie

Dat nu is vastgesteld dat het gaat om gebakken spons, is zorgelijk. Het impliceert dat iemand bewust een spons heeft gebakken in boter of olie, zodat honden het zouden opeten.

Gebakken spons kan dodelijk zijn voor honden. De dieren eten het op en dan kan de spons in de darm uitzetten en een verstopping veroorzaken. Wijkagent Annemiek Roos roept mensen die ook gebakken spons vinden op de gemeente te bellen.

Chirurgische ingreep

Het komt niet vaak voor dat daadwerkelijk gebakken spons wordt gevonden in de darmen van een huisdier, zegt het Medisch Centrum voor Dieren. Als het wel gegeten wordt door een hond of kat, zal het dier gaan overgeven.

“Als de afsluiting in het begin van de darm zit, zal uw hond snel zieker worden – binnen een dag”, aldus het Medisch Centrum. Zit de verstopping aan het eind van de dunne darm, of in de dikke darm, dan gaat de verslechtering minder snel.

Een voorwerp dat de darm afsluit, zal chirurgisch moeten worden verwijderd door de dierenarts.

Dit wordt er gevonden in darm van hond

Het Medisch Centrum heeft een top vijf van voorwerpen die leiden tot de darmafsluiting van een hond.