In een flat aan de Nijensteinheerd in de stad Groningen heeft een gasexplosie plaatsgevonden. Dit meldt de brandweer, die met meerdere voertuigen is uitgerukt.

Volgens de politie zou een verward persoon in de woning een gaskraan hebben opengedraaid. Over gewonden is nog niks bekend.

Explosie toen hulpdiensten aanwezig waren

De Veiligheidsregio Groningen laat aan Hart van Nederland weten dat ze gealarmeerd werden omdat er een gaslekkage zou zijn. “Toen de hulpdiensten ter plaatse waren, ontstond de explosie.” Hulpdiensten zijn niet gewond geraakt. Op beelden is de ontploffing te zien. Daarna staat de woning in brand.

Verschillende eenheden van de brandweer, de ambulance en de politie zijn aanwezig. Er is opgeschaald naar GRIP 1.

In een flat aan de Nijensteinheerd in #Groningen heeft een gasexplosie plaatsgevonden. Wij zijn met meerdere voertuigen ter plaatse. Om de coördinatie tussen de verschillende hulpdiensten goed te kunnen coördineren hebben wij opgeschaald naar #Grip1. — Brandweer Groningen (@BRWGroningen) May 12, 2020

Woningen ontruimd

Volgens de woordvoerder zou een pui flink beschadigd zijn. “Het gebouw van drie woonlagen is nog stabiel”, zegt hij.

De politie heeft meerdere woningen ontruimd. Hoeveel dat er zijn, is nog niet duidelijk.

Tweede explosie in Groningen

Op 1 mei was er ook een gasexplosie in dezelfde wijk. Toen gebeurde het aan de Wibenaheerd in Beijum. De Nijensteinheerd ligt vlakbij de flat die vorige week ontplofte. De woordvoerder benadrukt dat de twee explosies niks met elkaar te maken hebben.

“Bij de explosie van twee weken geleden ging het om explosieve stoffen. Daar was ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bij betrokken. Dit gaat echt om een gasexplosie”, aldus de woordvoerder.

Beeld: Persbureau Meter